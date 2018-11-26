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В мире

ФСБ обнародовала хронологию событий в Керченском проливе

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (202)
(обновлено: 22:26 26.11.2018)
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© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике КрымПерейти в фотобанкТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливуТри корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала хронологию событий в районе Керченского пролива.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
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В субботу в 21:30 пограничники проинформировали подходящие к российской границе украинские корабли о порядке ее пересечения. В частности, ФСБ напомнила о необходимости подачи заявки на пересечение границы. Командиры украинских судов заявили, что не будут ее пересекать.

В 22:23 пограничники сообщили капитанам судов о закрытии района в российских водах на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря.

Однако в 03:45 воскресенья корабли "Никополь" и "Бердянск" вошли в район нахождения украинских судов "Горловка" и "Яны Капу". По утверждению ФСБ, корабли вошли в территориальные воды России по прямому указанию киевских властей.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста. 23 сентября 2018
© Фото : предоставлено очевидцем
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При этом отмечается, что координацию провокации в Черном море вели два сотрудника Службы безопасности Украины, которые находились на одном из кораблей.

В 08:35 украинские корабли были приведены в боевую готовность. Они расчехлили артиллерийские установки, их стволы подняли на угол 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

Пограничники сообщили, что в случае применения оружия ситуация будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства России.

В 10:35 украинские капитаны доложили в штаб, что их корабли зажаты российскими судами. С этого времени и до 18:30 они были заблокированы к югу от пролива.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В 18:30 украинские корабли попытались прорвать блокаду. Российские суда предупредили украинские корабли о предупредительной стрельбе в случае продолжения движения.

В 20:45 российский корабль "Изумруд" произвел предупредительную стрельбу в сторону трех украинских судов. Огонь велся с расстояния, на котором можно было видеть, что это предупредительная стрельба.
Несмотря на это, украинские суда продолжили движение к госгранице России.

В 20:50 российский корабль предупредил украинский "Бердянск", что при дальнейшем игнорировании требований откроет огонь на поражение.

В 20:55 "Изумруд" применил оружие на поражение.

В 20:58 украинский корабль "Бердянск" сообщил о раненых на борту и запросил помощь.

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В 21:06 российский "Изумруд" задержал украинское судно и снял с него семь моряков, трое из которых были ранеными.

В 21:27 вертолет Минобороны Ка-52 остановил украинский корабль "Никополь".

В 21:55 российский корабль "Дон" остановил и задержал судно "Яны Капу".

В 23:21 "Дон" задержал и "Никополь".

В 0:40 понедельника российский корабль доставил раненых украинских военных в Керчь, в 1:10 туда же начали конвоировать задержанные суда. Все они появились в Керчи в 6:40.

При допросе украинский офицер Владимир Лесовой признался, что осознавал провокационный характер своих действий.

"Запросы по остановке по УКВ-радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами", — рассказал он.

Он добавил, что "как должностное лицо выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей из порта Одесса в порт Мариуполь".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
Топор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны
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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
curut
В 20:55 "Изумруд" применил оружие на поражение.
В 20:58 украинский корабль "Бердянск" сообщил о раненых на борту и запросил помощь.
Три минуты продержались бравые украинские вояки.
22:55
26.11.2018
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Andrej Kozakov
Вот почему дональд туск по требовал отпустить украинцев .
Он же знал что там СБУшники на корабле.
22:30
26.11.2018
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