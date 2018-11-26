ФСБ заявила, что суда ВМС Украины не выполняли требования остановиться

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Корабли ВМС Украины в ходе провокации в Черном море продолжали движение, несмотря на требования об остановке, сообщила в понедельник Федеральная служба безопасности РФ.

"В период с 19.00 до 20.40 пскр "Дон", пскр "Изумруд" продолжили преследование группы судов ВМС Украины, вызов на связь на 16 канале УКВ-диапазона, подачу звуковых, световых и пиротехнических сигналов об остановке", — говорится в сообщении спецслужбы.

"Группа судов ВМС Украины требования об остановке не выполняли, на связь не выходили (в нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", ст. 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I "О Государственной границы Российской Федерации")", — отмечается в сообщении.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".