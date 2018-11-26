ФСБ: командиры судов ВМС Украины заявляли, что не будут пересекать границу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Командиры судов ВМС Украины во время инцидента в Черном море заявляли, что не будут пересекать границу с РФ, сообщила в понедельник Федеральная служба безопасности РФ.
"От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется", — говорится в сообщении.
В ФСБ уточнили, что в 16.40 воскресенья суда ВМС Украины были обнаружены пограничниками РФ в исключительной экономической зоне России.
В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".