Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что дипотношения с РФ себя исчерпали, но к их разрыву Киев пока не готов.

"Что касается отношений с Россией – нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 миллиона украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю работу, которую делают наши консулы", — сказал Климкин в понедельник в Раде, отвечая на вопрос, готов ли Киев разорвать дипотношения с РФ, при обсуждении инцидента в Чёрном море и вопроса о военном положении.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

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