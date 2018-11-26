Провокации ВМС Украины координировали сотрудники СБУ

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу. Архивное фото

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Провокации ВМС Украины в Черном море координировали два сотрудника СБУ, которые находились на кораблях, их вторжение осуществлялось по прямому указанию киевских властей, сообщает ЦОС ФСБ.

"Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах", — говорится в сообщении.

Как сообщает ЦОС ФСБ, украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по прямому указанию киевских властей. По данным ФСБ, украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма к России.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>