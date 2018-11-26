Провокации ВМС Украины координировали сотрудники СБУ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Провокации ВМС Украины в Черном море координировали два сотрудника СБУ, которые находились на кораблях, их вторжение осуществлялось по прямому указанию киевских властей, сообщает ЦОС ФСБ.
Как сообщает ЦОС ФСБ, украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по прямому указанию киевских властей. По данным ФСБ, украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма к России.
В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".