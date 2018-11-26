БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Украина предоставила в понедельник НАТО детальные данные по инциденту вокруг Керченского пролива, Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он прямо не ответил на вопрос, намерен ли альянс предпринимать какие-либо конкретные меры в связи с инцидентом. Говоря о военном положении на Украине, генсек выразил надежду, что оно не скажется на демократических процессах перед выборами.

"Украина предоставила НАТО детальную информацию по произошедшему накануне. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы выразить им нашу поддержку. То, что мы видели вчера, было серьезно, потому что была использована военная сила. Это способствует эскалации ситуации в регионе", — заявил Столтенберг по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов. "Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли", — сказал он, отметив, что также важно работать для деэскалации ситуации.

Генсек не ответил прямо на вопрос журналистов, намерен ли альянс предпринять конкретные действия в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива, например, может ли натовский флот посетить Мариуполь. "Мы отслеживаем ситуацию очень пристально и мы постоянно оцениваем, что еще можем сделать, потому что Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия", — сказал Столтенберг, перечислив ранее принятые союзниками меры "по поддержке Украины", включая техническую помощь и экономические санкции против РФ.

Генсек НАТО заявил, что для альянса важно, чтобы "введение военного положения не создало проблемы для предстоящих президентских выборов и демократических процессов на Украине". "Для союзников по НАТО это, конечно, важно", — сказал Столтенберг, добавив, что обсуждал этот вопрос по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>