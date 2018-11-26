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НАТО пригрозила России "последствиями" из-за ситуации в Керченском проливе

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (193)
(обновлено: 21:28 26.11.2018)
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Украина предоставила в понедельник НАТО детальные данные по инциденту вокруг Керченского пролива, Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Он прямо не ответил на вопрос, намерен ли альянс предпринимать какие-либо конкретные меры в связи с инцидентом. Говоря о военном положении на Украине, генсек выразил надежду, что оно не скажется на демократических процессах перед выборами.

"Украина предоставила НАТО детальную информацию по произошедшему накануне. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы выразить им нашу поддержку. То, что мы видели вчера, было серьезно, потому что была использована военная сила. Это способствует эскалации ситуации в регионе", — заявил Столтенберг по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов. "Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли", — сказал он, отметив, что также важно работать для деэскалации ситуации.

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Генсек не ответил прямо на вопрос журналистов, намерен ли альянс предпринять конкретные действия в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива, например, может ли натовский флот посетить Мариуполь. "Мы отслеживаем ситуацию очень пристально и мы постоянно оцениваем, что еще можем сделать, потому что Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия", — сказал Столтенберг, перечислив ранее принятые союзниками меры "по поддержке Украины", включая техническую помощь и экономические санкции против РФ.

Генсек НАТО заявил, что для альянса важно, чтобы "введение военного положения не создало проблемы для предстоящих президентских выборов и демократических процессов на Украине". "Для союзников по НАТО это, конечно, важно", — сказал Столтенберг, добавив, что обсуждал этот вопрос по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
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Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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