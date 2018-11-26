БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Украина предоставила в понедельник НАТО детальные данные по инциденту вокруг Керченского пролива, Россия должна понимать, что ее действия имеют последствия, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Украина предоставила НАТО детальную информацию по произошедшему накануне. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы выразить им нашу поддержку. То, что мы видели вчера, было серьезно, потому что была использована военная сила. Это способствует эскалации ситуации в регионе", — заявил Столтенберг по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов. "Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли", — сказал он, отметив, что также важно работать для деэскалации ситуации.
Генсек НАТО заявил, что для альянса важно, чтобы "введение военного положения не создало проблемы для предстоящих президентских выборов и демократических процессов на Украине". "Для союзников по НАТО это, конечно, важно", — сказал Столтенберг, добавив, что обсуждал этот вопрос по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.