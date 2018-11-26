Зампостпреда России в ООН прокомментировал инцидент в Черном море

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Суда ВМС Украины в Керченском проливе нарушили суверенитет РФ, российские военные были вынуждены применить к ним силу, сообщил Совбезу ООН заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.
"Противоправные действия (со стороны Киева – ред.) вынудили российских пограничников применить силу", — сказал Полянский, добавив, что "благодаря высокому профессионализму" российских военных удалось избежать жертв.
"Расцениваем такие шаги (украинской стороны – ред.) как нарушение суверенитета России", — отметил он.
"Ответственность за этот инцидент лежит на тех, кто отдал экипажам преступный приказ, задержанные корабли-нарушители находятся в российском порту. Возбуждено уголовное дело", — заключил российский дипломат.
"Как я уже сказал, эти действия были совершены в нарушение Устава ООН, норм международного права, включая статью 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море", — добавил представитель РФ.