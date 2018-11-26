Зампостпреда России в ООН прокомментировал инцидент в Черном море

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Суда ВМС Украины в Керченском проливе нарушили суверенитет РФ, российские военные были вынуждены применить к ним силу, сообщил Совбезу ООН заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

"Противоправные действия (со стороны Киева – ред.) вынудили российских пограничников применить силу", — сказал Полянский, добавив, что "благодаря высокому профессионализму" российских военных удалось избежать жертв.

"Расцениваем такие шаги (украинской стороны – ред.) как нарушение суверенитета России", — отметил он.

Полянский добавил, что "троим пострадавшим в результате инцидента украинским военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни нет".

"Ответственность за этот инцидент лежит на тех, кто отдал экипажам преступный приказ, задержанные корабли-нарушители находятся в российском порту. Возбуждено уголовное дело", — заключил российский дипломат.

"Как я уже сказал, эти действия были совершены в нарушение Устава ООН, норм международного права, включая статью 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море", — добавил представитель РФ.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>





