Постпред России при ОБСЕ заявил об угрозе безопасности в Донбассе

ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Объявление военного положения на Украине после инцидента в Керченском проливе создает угрозу безопасности в Донбассе, заявил в понедельник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Объявление военного положения, в случае его вступления в силу, создает угрозу безопасности в Донбассе. Курс Киева на провоцирование напряженности подтверждают последние события", — заявил Лукашевич на спецпостсовете ОБСЕ.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>