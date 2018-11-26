Лукашевич прокомментировал инцидент в Черном море

ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Инцидент в Чёрном море направлен на искусственное обострение российско-украинских противоречий и создание новых предлогов для санкций против России, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

По словам постпреда РФ при ОБСЕ, очевидно, что инцидент в Черном море был тщательно продуманной и спланированной провокацией.

"Все это направлено на искусственное обострение российско-украинских противоречий, создание новых предлогов для раскручивания тезиса о необходимости новых санкций против России", — заявил Лукашевич на спецпостсовете ОБСЕ.

"То, что это была провокация, свидетельствуют и имеющиеся в интернете записи переговоров военных моряков. В ответ на обоснованные российские требования получить разрешение на вхождение в территориальные воды украинские корабли подавали на международной частоте сигнал бедствия. Явный настрой с самого начала на международный скандал", — добавил постпред.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.