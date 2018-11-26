Хейли заявила об угрозе ухудшения российско-американских отношений

ООН, 26 ноя – РИА Новости. Задержание РФ украинских судов после инцидента с нарушением ими российской границы в Керченском проливе ухудшит отношения России и США, заявила в понедельник официальный представитель США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, США и союзники глубоко обеспокоены инцидентом между Россией и Украиной в Черном море. Хейли назвала возникшую ситуацию "опасной эскалацией и нарушением международного права".

"США сохранят связанные с Крымом санкции против России, продолжение нагнетания Россией напряженности, подобное произошедшему, сделает лишь хуже, еще больше подорвет позицию России в мире, еще больше испортит отношения России с США и многими другими странами, сделает еще более напряженными отношения с Украиной", — сказала Хейли. Она подчеркнула, что "как многократно говорил президент (Дональд) Трамп, США готовы приветствовать нормализацию отношений с Россией", но действия, подобные мерам, принятым РФ против украинских военных кораблей "продолжают делать это недостижимым".

Она назвала инцидент в Керченском проливе "возмутительным нарушением суверенитета Украины" и "очередным нагнетанием" ситуации со стороны России.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

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