Члены Совбеза ООН призвали Россию отпустить украинские корабли

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания, являющиеся членами Совбеза ООН, после консультаций обратились к России с просьбой отпустить украинские суда и разрешить им проход по Керченскому проливу, говорится в совместном заявлении стран.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

"(Страны — ред.) призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море…, вернуть свободу прохода по Керченскому проливу и призвали всех проявлять максимальную сдержанность, чтобы разрядить ситуацию сразу", — говорится в документе.

Подписанты заявили, что "задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а захваченные суда возвращены".

Сейчас главы постпредств находятся с визитом в Пекине, куда их пригласило постпредство КНР, председательствующее в Совбезе в ноябре. "Кроме того, (страны — ред.) согласились с тем, что после неофициального обсуждения в Пекине этот вопрос следует дополнительно обсудить в Совете безопасности в Нью-Йорке 26 ноября", — добавляется в заявлении. Европейцы "подтвердили полное признание территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>