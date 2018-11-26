Украина рассчитывает добиться от Совбеза ООН усиления санкций против России

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Киев рассчитывает добиться от Совбеза ООН усиления санкций против России в связи с ситуацией в Черном море, заявил в понедельник журналистам постпред Украины в всемирной организации Владимир Ельченко.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение в стране.

"Усиление санкций, это единственное", — сказал Ельченко, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания Совбеза.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила срочный созыв открытого заседания Совбеза ООН. Однако СБ заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Черном море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся в Черном море "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. РФ не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

