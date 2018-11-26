Зампостпреда России при ООН рассказал о "подогревании" темы Азовского моря

ООН, 26 ноя – РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский в рамках экстренного заседания совета безопасности ООН заявил, что Украина "подогревает" тему милитаризации Азовского моря совместно с США.

"Более того, на протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря", — сказал Полянский.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.