Совбез ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе

Голосование по ситуации в Керченском проливе в Совбезе ООН. 26 ноября 2018

Голосование по ситуации в Керченском проливе в Совбезе ООН. 26 ноября 2018

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе, свидетельствуют данные голосования.

"Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за — четверо, воздержались — четверо, повестка не принята", — сообщил представитель Китая, который председательствует в Совбезе в ноябре.

Ранее Россия запросила срочный созыв открытого заседания по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

По словам заместителя постпреда России Дмитрия Полянского, на протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря.

Перед голосованием постпред США Никки Хейли агитировала против рассмотрения вопроса об эскалации в Керченском проливе. Она заявила, что позицию США разделяют Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания.

При этом она подчеркнула, что страны поддерживают суверенитет и территориальную неделимость Украины в рамках международно признанных границ.

Она добавила, что США и союзники "готовы обсуждать совершенную Россией провокацию в рамках подобающей постановки вопроса".

Постпред Украины Владимир Ельченко, в свою очередь, отметил, что рассчитывает добиться от Совбеза ООН усиления санкций против России.

Нарушение границы украинскими кораблями

Накануне утром корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все суда задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила созыв срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).