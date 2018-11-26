Порошенко заявил, что не намерен проводить мобилизацию граждан

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не планирует проводить полную или частичную мобилизацию граждан несмотря на то, что в опубликованном ранее в понедельник указе о введении военного положения была прописана частичная мобилизация.

Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по введению военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

"Не планирую пока что прибегать к полной и частичной мобилизации. Эта возможность остается открытой", — сказал президент в обращении к жителям страны, которое транслировали украинские телеканалы.

По его словам, "военное положение не означает объявления войны, он вводится с целью усиления обороны Украины", но все ресурсы будут мобилизированы — и человеческие, и оружейные и финансовые.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение в стране.

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