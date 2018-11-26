Порошенко пообещал, что указ о военном положении не ограничит права граждан

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что указ о введении военного положения в стране не ограничит права и свободы граждан Украины, а также не приведет к введению цензуры, хотя несколькими часами ранее в обнародованном проекте указа говорилось о возможности таких ограничений.

Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по введению военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

"Подчеркиваю, что в указе я не предусматриваю никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, введением цензуры и другого", — сказал Порошенко в обращении к жителям страны, которые транслировали украинские телеканалы.

По его словам, в указ о введении военного положения вошло только то, что касается военных мер, "которые в случае вторжения позволят нам как можно скорее отреагировать и мобилизовать ресурсы".

Ранее был обнародован проект указа, в котором говорилось, что "в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины". Эти статьи касаются прав на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, свободу мысли и слова, а также участие граждан в референдумах и выборах, митингах.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — решил ввести военное положение в стране.

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