В Крыму рассказали о травмах задержанных украинских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Состояние трех украинских моряков, пострадавших при задержании украинских военных кораблей, нарушивших госграницу РФ, не вызывает опасения, они получили "легкие повреждения мягких тканей", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что моряки находятся в керченской городской больнице в стабильном состоянии средней тяжести, им оказывается полноценная медицинская помощь.

"Нормальное состояние, жизни ничего не угрожает. Украинские военнослужащие получили легкие повреждения мягких тканей", — сказали агентству в минздраве. По данным ведомства, военные получают оперативное лечение.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



