Порошенко заявил о намерении ввести военное положение на 30 дней

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что принял решение о введении военного положения на всей территории страны с 10.00 мск 28 ноября на период 30 дней вместо изначально объявленных 60, чтобы не сорвать выборы главы государства. Данное решение президента еще должна утвердить Верховная рада.

В ночь на понедельник Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении военного положения на два месяца в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Президент подписал данное решение, Рада собралась на заседание, чтобы проголосовать за него. Однако депутаты потребовали у Порошенко пояснений, в том числе касательно вопроса, не сорвет ли это президентские выборы, запланированные на 31 марта 2019 года. После этого Порошенко выступил с обращением по телеканалам.

"Как президент, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, я выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9.00 (10.00 мск) 28 ноября", — сказал Порошенко во время обращения к народу, трансляцию вели украинские телеканалы.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко пояснил в Twitter , что "СНБО рекомендовал ввести военное положение на 60 дней; решение президента – 30, чтобы военное положение никоим образом не отразилось на начале избирательной кампании".

Избирательная кампания должна стартовать 31 декабря.

Вопрос о введении военного положения власти в Киеве поставили после инцидента в воскресенье, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



