Порошенко заявил о намерении ввести военное положение на 30 дней

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что принял решение о введении военного положения на всей территории страны с 10.00 мск 28 ноября на период 30 дней вместо изначально объявленных 60, чтобы не сорвать выборы главы государства. Данное решение президента еще должна утвердить Верховная рада.
"Как президент, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, я выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9.00 (10.00 мск) 28 ноября", — сказал Порошенко во время обращения к народу, трансляцию вели украинские телеканалы.Twitter, что "СНБО рекомендовал ввести военное положение на 60 дней; решение президента – 30, чтобы военное положение никоим образом не отразилось на начале избирательной кампании".
Избирательная кампания должна стартовать 31 декабря.
Вопрос о введении военного положения власти в Киеве поставили после инцидента в воскресенье, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.