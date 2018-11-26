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В мире

Порошенко заявил о намерении ввести военное положение на 30 дней

Сюжет:
Введение военного положения на Украине (18)
(обновлено: 19:32 26.11.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что принял решение о введении военного положения на всей территории страны с 10.00 мск 28 ноября на период 30 дней вместо изначально объявленных 60, чтобы не сорвать выборы главы государства. Данное решение президента еще должна утвердить Верховная рада.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Россия снова напала!" Кому выгодно военное положение на Украине
В ночь на понедельник Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении военного положения на два месяца в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Президент подписал данное решение, Рада собралась на заседание, чтобы проголосовать за него. Однако депутаты потребовали у Порошенко пояснений, в том числе касательно вопроса, не сорвет ли это президентские выборы, запланированные на 31 марта 2019 года. После этого Порошенко выступил с обращением по телеканалам.

"Как президент, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, я выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9.00 (10.00 мск) 28 ноября", — сказал Порошенко во время обращения к народу, трансляцию вели украинские телеканалы.

Киев. Архивное фото
CC0 / Artem_Apukhtin /
Эксперт рассказал, как военное положение повлияет на граждан Украины
Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко пояснил в Twitter, что "СНБО рекомендовал ввести военное положение на 60 дней; решение президента – 30, чтобы военное положение никоим образом не отразилось на начале избирательной кампании".

Избирательная кампания должна стартовать 31 декабря.

Вопрос о введении военного положения власти в Киеве поставили после инцидента в воскресенье, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

Топор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Александр Несен
Наверное предложили (...) то , от чего отказаться невозможно.
P.S. Учить бесполезно , можно только заставить .
С деньгами ты Демократ с большой буквы , а без денег демократ- альтруист.
Это же Европа , ведь в США ,,таких" как грязи .
19:16
26.11.2018
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ЕВ ЕВ
Военное положение перераспилит финансовые потоки в пользу турчинова и порошенко.
Это реальные убытки для укрокланов.
Более того , часть бизнеса будет ликвидирована в пылу распила.
За ошметки и идет торговля в вру.
И еще, отмена военного положения без возврата Крыма для украины будет невозможна.
Потому хоть на 1 день введут, и все, порошенко бессменный король.
18:59
26.11.2018
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Анютка Ванильная
Нельзя освобождать и узаконивать в биологическом не мире для уродов алчных ну очень самую жуткую силу - АЛЧНОСТЬ(война), она должна быть самым жестоким табу для сохранения биологического не мира на прекрасной планете, но сию мы видим как эта расползающаяся сила неимоверно прогрессирует, разделяя и людей и народы, разжигает и малые и большие войны безумия, создаёт и совершенствует вооружения для грабежа трудовых населений, и скоротечной ликвидации КОЛЫБЕЛИ биологической жизни на уникальной планете, созданной для неё силами высшего разума Вселенной.
18:58
26.11.2018
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Cicicipi
Чо, военно-полевого НГ не будет? Фи. Обломс селяне! Скукотища форева. Толи дело, салозаменитель, да в блиндажике, под самогон на патоке, самый должно быть цинус, не забудете ни когда.
18:53
26.11.2018
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ЕВ ЕВ
Торговля пошла
18:50
26.11.2018
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