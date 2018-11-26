Суд в Крыму во вторник выберет меру пресечения украинским морякам

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Суд Симферополя во вторник 27 ноября изберет меру пресечения украинским морякам, задержанным за нарушение госграницы России, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

Ранее в ФСБ сообщали, что после инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение государственной границы). Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что украинские военные понесут уголовную ответственность за нарушение государственной границы.

"Вопрос по избранию меры пресечения будет рассмотрен во вторник 27 ноября в Киевском районном суде Симферополя", — сказал собеседник агентства.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.