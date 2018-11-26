Суд в Крыму во вторник выберет меру пресечения украинским морякам

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Суд Симферополя во вторник 27 ноября изберет меру пресечения украинским морякам, задержанным за нарушение госграницы России, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
"Вопрос по избранию меры пресечения будет рассмотрен во вторник 27 ноября в Киевском районном суде Симферополя", — сказал собеседник агентства.
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.