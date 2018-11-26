МИД выразил протест поверенному в делах Украины

Временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский у здания МИД РФ в Москве

Временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский у здания МИД РФ в Москве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому в связи с произошедшим в Черном море инциденте.

Дипломату заявили о грубом нарушении кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в российских территориальных водах.

Кроме того, ведомство выразило возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине.

Министерство подчеркнуло, что ответственность за негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на Украине.

После посещения российского ведомства Нимчинский не стал отвечать на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости. В частности, временный поверенный проигнорировал вопросы о том, вручили ли ему ноту протеста и о том, какими будут дальнейшие действия Киева.

Дипломат произнес лишь "спасибо" и сел в свой автомобиль.

Нарушение границы украинскими кораблями

Накануне утром корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все суда задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).