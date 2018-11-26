В Турции прокомментировали инцидент в Керченском проливе

АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция намерена контактировать с Россией и Украиной для снижения напряженности после того, как в Керченском проливе три украинских корабля нарушили границу РФ и были задержаны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"У нас хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому мы будем контактировать с обеими странами с целью уменьшения возникшей напряженности", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада.

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