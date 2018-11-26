МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заявлять о поддержке Киева в ситуации нарушения тремя украинскими кораблями границы России в Керченском проливе — все равно что "дать психопату пулемёт в парке культуры и отдыха, где гуляют люди", заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Европа в этой ситуации единогласно поддерживает Украину, и подчеркнул, что осуждает "применение Россией силы в Азовском море". Как написал Туск в Twitter, он уже обсудил ситуацию с президентом Украины Петром Порошенко. В понедельник украинский лидер подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.

"ЕС не понимает последствий такого решения, что он поощряет такие действия Порошенко. Таким образом, поощряются его новые военные авантюры. Это все равно что дать психопату огнемёт и пулемёт в руки и посмотреть, что он сделает в парке культуры и отдыха, где люди гуляют", — заявил Климов.

Сенатор напомнил при этом, что Порошенко является, "по сути, продуктом самого Евросоюза, в том числе", и поэтому нет ничего удивительного том, что в ЕС его продолжают поддерживать таким образом "вопреки здравому смыслу".

"Сейчас в ЕС пытаются сохранить лицо и продолжать поддерживать Порошенко, но они плохо представляют, чем такая поддержка может закончиться для самого ЕС. Он может почувствовать свою безнаказанность и решиться на более необдуманные действия", — заключил Климов.

Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады.