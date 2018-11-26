Украинский дипломат не стал отвечать на вопросы СМИ по итогам вызова в МИД

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский не стал отвечать на вопросы журналистов по итогам посещения МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17.00 мск.
Дипломат произнес лишь "спасибо" и сел в свой автомобиль.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, "поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны" в Керченском проливе.