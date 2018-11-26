Украинский дипломат не стал отвечать на вопросы СМИ по итогам вызова в МИД

Временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский у здания МИД РФ в Москве

Временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский у здания МИД РФ в Москве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский не стал отвечать на вопросы журналистов по итогам посещения МИД России, передает корреспондент РИА Новости.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, сообщили в ФСБ РФ. Украинские корабли были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 17.00 мск.

Нимчинский, в частности, проигнорировал вопросы о том, вручили ли ему ноту протеста и о том, какими будут дальнейшие действия Киева.

Дипломат произнес лишь "спасибо" и сел в свой автомобиль.

Как ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, "поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны" в Керченском проливе.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



