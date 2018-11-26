Источник сообщил, когда в ЕС могут принять решение по Азовскому морю

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. О возможных мерах реагирования со стороны ЕС на события в Азовском море и Керченском проливе может стать известно по итогам заседания комитета по вопросам политики и безопасности в понедельник или вторник, на данном этапе никакой конкретики нет, заявил РИА Новости в понедельник источник в структурах ЕС.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Какие шаги предпринимать и как реагировать, это будет обсуждаться на комитете по политике и безопасности ЕС, на уровне дипломатических представителей, максимум до завтрашнего дня планируется проведение такой встречи. По ее итогам могут быть определены шаги", — сказал источник на просьбу пояснить задачи проведения такой встречи.

По его словам, обещанные ранее ЕК возможные меры по "поддержке устойчивости" Украины к обострению ситуации в Азовском море прямого отношения не имеют, так как включают пакет из 50 миллионов евро помощи, принципиально одобренной еще летом.

Источник пояснил, что теперь представители стран ЕС определят конкретные проекты, на которые могут быть выделены средства, и это распространится "на более широкий регион".

Эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен считает, что ЕС едва ли сможет в кратчайшее время согласовать меры реагирования в связи с ситуацией в Керченском проливе.

"Эта тема, скорее всего, будет обсуждаться на сегодняшнем совете в ЕС, хотя представляется трудным осуществить новые санкции в такие быстрые сроки, но, возможно, стоит ожидать сильного заявления", — заявил РИА Новости европейский эксперт, комментируя последние события.

По его мнению, произошедшее снижает вероятность "сокращения европейских санкций в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Он также считает важным посмотреть на реакцию на эти события со стороны Китая и Турции, торговые суда которой, в частности, очень активны в этом районе.

Ранее в понедельник глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в Брюсселе, отвечая на вопрос РИА Новости, что Евросоюз может созвать во вторник специальное заседание комитета по политике и безопасности ЕС для оценки ситуации вокруг Азовского моря.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



