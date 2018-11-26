Источник сообщил, когда в ЕС могут принять решение по Азовскому морю

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. О возможных мерах реагирования со стороны ЕС на события в Азовском море и Керченском проливе может стать известно по итогам заседания комитета по вопросам политики и безопасности в понедельник или вторник, на данном этапе никакой конкретики нет, заявил РИА Новости в понедельник источник в структурах ЕС.
"Какие шаги предпринимать и как реагировать, это будет обсуждаться на комитете по политике и безопасности ЕС, на уровне дипломатических представителей, максимум до завтрашнего дня планируется проведение такой встречи. По ее итогам могут быть определены шаги", — сказал источник на просьбу пояснить задачи проведения такой встречи.
По его словам, обещанные ранее ЕК возможные меры по "поддержке устойчивости" Украины к обострению ситуации в Азовском море прямого отношения не имеют, так как включают пакет из 50 миллионов евро помощи, принципиально одобренной еще летом.
Эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен считает, что ЕС едва ли сможет в кратчайшее время согласовать меры реагирования в связи с ситуацией в Керченском проливе.
"Эта тема, скорее всего, будет обсуждаться на сегодняшнем совете в ЕС, хотя представляется трудным осуществить новые санкции в такие быстрые сроки, но, возможно, стоит ожидать сильного заявления", — заявил РИА Новости европейский эксперт, комментируя последние события.
По его мнению, произошедшее снижает вероятность "сокращения европейских санкций в краткосрочной и среднесрочной перспективе".
Ранее в понедельник глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в Брюсселе, отвечая на вопрос РИА Новости, что Евросоюз может созвать во вторник специальное заседание комитета по политике и безопасности ЕС для оценки ситуации вокруг Азовского моря.