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Германия готова стать посредником между Россией и Украиной

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (169)
(обновлено: 18:08 26.11.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлава МИД Германии Хайко Маас. Архивное фотоГлава МИД Германии Хайко Маас. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МАДРИД, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч "нормандской четверки" для достижения решения в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Мы дадим понять обеим сторонам, что мы призываем их иметь сдержанную позицию, и если будет необходимо, мы выступим посредником, чтобы этот конфликт не превратился в серьезный кризис", — заявил Маас на пресс-конференции в Мадриде.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

При этом российская сторона в воскресенье закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов в целях безопасности. На следующий день судоходство в Керченском проливе было возобновлено.

Азовское побережье в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Источник сообщил, когда в ЕС могут принять решение по Азовскому морю
"Развитие событий в Азовском море вызывает озабоченность, мы призываем все стороны сохранять сдержанность. Свободное движение (судов – ред.) должно быть обеспечено. Недопустимо, чтобы Россия блокировала проход (через Керченский пролив – ред.)", — сказал Маас.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе были очень опасными и создавали угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории.

По словам Мааса, необходимо не допустить, чтобы этот конфликт привел к более серьезным последствиям. Он также заявил, что ситуация вокруг Крыма и Востока Украины "представляет угрозу безопасности в Европе".

Глава испанского МИД Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Испания разделяет позицию, выраженную ранее дипслужбой ЕС, которая рассчитывает на незамедлительное освобождение задержанных украинских судов и оказание помощи членам экипажей. "Надо избежать эскалации конфликта, чтобы он не перешел на более опасный уровень. Мы выдвигаем России требования, которые все поддерживают", — добавил Боррель.

МИД РФ в связи с ситуацией в Керченском проливе назвал действия украинской стороны провокацией для наращивания санкций против России, и попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем на самой Украине. При этом в заявлении ведомства говорилось, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность страны.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, реагируя на вторжение в территориальные воды РФ иностранных военных кораблей.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Президент Петр Порошенко уже подписал соответствующий указ. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
Топор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны
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В мире
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Монахов
Германия уже была посредником на Майдане-1, Майдане-2, Минских соглашениях-1, Минских соглашениях-2. Только от нацистов-бандеровцев почему-то ничего не требует, а требует у России. Так что надо посылать подальше таких "посредников". Не их дело!
17:19
26.11.2018
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sizif8
Германии в случае успеха этой миссии удастся вставить свою главу в новое издание Камасутры с названием: "Между Россией и Украиной".
17:18
26.11.2018
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