МИД Франции выразил глубокую озабоченность ситуацией в Керченском проливе

ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция выражает глубокую озабоченность в связи с ситуацией в Керченском проливе, призывает Россию и Украину проявить сдержанность и избежать эскалации, говорится в распространенном в понедельник заявлении французского внешнеполитического ведомства.
"Франция выражает глубокую озабоченность в связи с серьезными морскими инцидентами, произошедшими вчера между Россией и Украиной в Керченском проливе", — отмечается в документе французского дипломатического ведомства.
"Мы призываем Россию и Украину проявить максимальную сдержанность и избежать любой военной эскалации", — говорится в заявлении МИД Франции.
В коммюнике также отмечается, что "с учетом имеющихся на данный момент фактов ничто не оправдывает такого применения силы Россией", ведомство призвало "Россию в кратчайшие сроки освободить задержанных украинских моряков и вернуть задержанные корабли".
В свою очередь МИД РФ заявил, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность, и предупредил, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями.
В Париже сочли ситуацию прямым следствием присоединения Россией Крыма в марте 2014 года, в связи с чем заявили о "приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах".
"Принимаемые Россией с весны 2018 года меры к досмотру и проверке кораблей влияют на морские перевозки и деятельность украинских портов. Мы призываем Россию соблюдать свободу прохода судов в Керченском проливе равно как и навигацию в водах Азовского моря", — говорится в документе.
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".