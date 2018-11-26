МИД Франции выразил глубокую озабоченность ситуацией в Керченском проливе

ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция выражает глубокую озабоченность в связи с ситуацией в Керченском проливе, призывает Россию и Украину проявить сдержанность и избежать эскалации, говорится в распространенном в понедельник заявлении французского внешнеполитического ведомства.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Франция выражает глубокую озабоченность в связи с серьезными морскими инцидентами, произошедшими вчера между Россией и Украиной в Керченском проливе", — отмечается в документе французского дипломатического ведомства.

"Мы призываем Россию и Украину проявить максимальную сдержанность и избежать любой военной эскалации", — говорится в заявлении МИД Франции.

В коммюнике также отмечается, что "с учетом имеющихся на данный момент фактов ничто не оправдывает такого применения силы Россией", ведомство призвало "Россию в кратчайшие сроки освободить задержанных украинских моряков и вернуть задержанные корабли".

Между тем Москва подчеркивает, что во время инцидента российские моряки действовали в соответствии с международным и внутренним правом. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей.

В свою очередь МИД РФ заявил, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность, и предупредил, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями.

В Париже сочли ситуацию прямым следствием присоединения Россией Крыма в марте 2014 года, в связи с чем заявили о "приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах".

"Принимаемые Россией с весны 2018 года меры к досмотру и проверке кораблей влияют на морские перевозки и деятельность украинских портов. Мы призываем Россию соблюдать свободу прохода судов в Керченском проливе равно как и навигацию в водах Азовского моря", — говорится в документе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не понимает, почему в Евросоюзе предъявляют претензии России в связи с ситуацией в Азовском море, а на провокационные шаги Киева не обращают внимания.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".