ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

МИД Франции выразил глубокую озабоченность ситуацией в Керченском проливе

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (169)
7117429
© РИА Новости / Андрей КрыловПерейти в фотобанкКерченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС. Архивное фотоКерченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Крылов
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция выражает глубокую озабоченность в связи с ситуацией в Керченском проливе, призывает Россию и Украину проявить сдержанность и избежать эскалации, говорится в распространенном в понедельник заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Российский посол осудил позицию Британии по ситуации в Керченском проливе
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Франция выражает глубокую озабоченность в связи с серьезными морскими инцидентами, произошедшими вчера между Россией и Украиной в Керченском проливе", — отмечается в документе французского дипломатического ведомства.

"Мы призываем Россию и Украину проявить максимальную сдержанность и избежать любой военной эскалации", — говорится в заявлении МИД Франции.

В коммюнике также отмечается, что "с учетом имеющихся на данный момент фактов ничто не оправдывает такого применения силы Россией", ведомство призвало "Россию в кратчайшие сроки освободить задержанных украинских моряков и вернуть задержанные корабли".

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
Политики и эксперты рассказали, зачем Киев вводит военное положение
Между тем Москва подчеркивает, что во время инцидента российские моряки действовали в соответствии с международным и внутренним правом. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей.

В свою очередь МИД РФ заявил, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность, и предупредил, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями.

В Париже сочли ситуацию прямым следствием присоединения Россией Крыма в марте 2014 года, в связи с чем заявили о "приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах".

"Принимаемые Россией с весны 2018 года меры к досмотру и проверке кораблей влияют на морские перевозки и деятельность украинских портов. Мы призываем Россию соблюдать свободу прохода судов в Керченском проливе равно как и навигацию в водах Азовского моря", — говорится в документе.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Россия снова напала!" Кому выгодно военное положение на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не понимает, почему в Евросоюзе предъявляют претензии России в связи с ситуацией в Азовском море, а на провокационные шаги Киева не обращают внимания.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
Топор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны
Комментировать
В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Alexander Podolsky
Пусть наш МИД выразит озабоченность разгоном демонстраций во Франции
17:05
26.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Сергей Булычев
"с учетом имеющихся на данный момент фактов ничто не оправдывает такого применения силы Россией"

А на себя не хотят посмотреть? Как только за пятьдесят миль российский корабль на радарах завидят, так тут же свои флоты и авиацию для сопровождения посылают. Хотя ни разу не было нарушения границ или правил прохождения в международных водах. Здесь же нарушение границы вооруженными подразделениями иностранного государства, и "ничего не оправдывает"? Значит, нам тоже можно прогуляться парой-тройкой линкоров где-нибудь на рейде Гавра, так нужно французский МИД понимать?
17:10
26.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена