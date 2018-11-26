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Порошенко поручил усилить охрану границы с Россией

Сюжет:
Введение военного положения на Украине (4)
(обновлено: 16:41 26.11.2018)
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© Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил пограничной службе страны усилить охрану государственной границы с Россией, в том числе в районе Крыма, говорится в указе президента, обнародованном в понедельник.

Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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"Администрации Государственной пограничной службы Украины: усилить охрану государственной границы с Российской Федерацией и административной границе с Автономной Республикой Крым", — говорится в документе.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, Порошенко подписал документ.

Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

Генштабу Украины поручено принять меры по организации частичной мобилизации.

Решение принято за месяц до старта избирательной кампании по выборам президента Украины. При этом проведение выборов во время военного положения украинским законодательном запрещается.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что "задачи, которые ставит перед собой Порошенко — уйти от выборов, которые ему не сулят никаких перспектив: шансов быть избранным у него практически нет, политическая поддержка его на уровне статистической погрешности… поэтому для него было бы выгодно отказаться от этих выборов, и этот механизм запущен".

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента, в том числе и Тимошенко. При этом Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Тимошенко и украинский шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов в президенты (13,2% и 7,8%), свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг". За Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

© Виталий ПодвицкийТопор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны


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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Prostori Sibiri
"Генштабу Украины поручено принять меры по организации частичной мобилизации". Видимо протрезвел к вечеру и понял, что на полную мобилизацию не хватит не людских не материальных ресурсов.
16:49
26.11.2018
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