Киев и НАТО обсудят совместное присутствие в Черном море

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Киев на заседании комиссии Украина-НАТО намерен обсудить новые решения в контексте сотрудничества по черноморской безопасности, включая возможное совместное присутствие в Черном море, заявил в понедельник глава МИД Украины Павел Климкин.

Заявление сделано после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Москвы и Киева — корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Мы должны найти новые решения в контексте сотрудничества относительно черноморской безопасности, это может быть и совместное присутствие, мы говорим о таком присутствии, это могут быть и другие меры. Сегодня пройдет заседание комиссии Украины-НАТО, мы будем говорить о том, какие меры нам надо принять", — заявил Климкин на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "Прямой".

Он добавил, что не исключает совместного присутствия украинских кораблей и судов западных партнеров в Черноморском регионе.

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