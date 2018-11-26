Во Львовской области усилили охрану российского консульства

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Львовская областная госадминистрация в связи с инцидентом в Черном море решила усилить охрану консульства России во Львове, сообщила в понедельник пресс-секретарь администрации Ольга Матейчик. Заявление сделано уже после того, как в ходе акции у российского консульства митингующие подожгли принесенные с собой шины.

Акции у российских дипучреждений на Украине проходят с вечера воскресенья, когда файерами и дымовыми шашками забросали посольство РФ в Киеве; затем во Львове и Харькове прошли митинги с поджиганием шин и бросанием файеров, аналогичные события произошли и в Одессе.

"Усилена охрана российского консульства. Просьба к общественности протесты проводить в рамках действующего законодательства",- написала Матейчик на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что решение было принято на аппаратном совещании Львовской областной госадминистрации. По ее словам, спасатели области работают в усиленном режиме, а почта и банки области – в обычном.

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ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада.