Источник сообщил о задержании 24 моряков с кораблей ВМС Украины

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу. Архивное фото

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Общий экипаж трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море за незаконное пересечение российской границы, составляет 24 человека, сообщил РИА Новости в понедельник источники в силовых структурах Крыма.

"Всего на задержанных кораблях находилось 24 человека", — сказал собеседник агентства. Второй источник подтвердил информацию, добавив, что "трое из них сейчас в больнице". По его словам, украинским военным оказана "вся необходимая медицинская помощь".

Накануне ФСБ РФ сообщила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны после того, как, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на требования пограничников остановиться и опасно маневрировали.

Как сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, троим раненым украинским военным оказана помощь, угрозы их жизни нет, "состояние не оценивается как тяжелое".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>