Источник сообщил о задержании 24 моряков с кораблей ВМС Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Общий экипаж трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море за незаконное пересечение российской границы, составляет 24 человека, сообщил РИА Новости в понедельник источники в силовых структурах Крыма.
Накануне ФСБ РФ сообщила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны после того, как, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на требования пограничников остановиться и опасно маневрировали.
Как сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, троим раненым украинским военным оказана помощь, угрозы их жизни нет, "состояние не оценивается как тяжелое".