МИД назвал предполагаемые цели провокации Украины в Керченском проливе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Провокация в Керченском проливе, видимо, была направлена на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине, говорится в заявлении МИД РФ.

"Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине. Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно", — говорится в заявлении ведомства.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



