Слуцкий уверен, что ситуация с инцидентом в Черном море будет урегулирована

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что ситуация после провокации ВМС Украины, связанной с нарушением российской границы в Черном море, будет урегулирована.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

"Поскольку сегодняшняя Украина является территорией внешнего управления, первое, что приходит в голову, это связь этой акции с предстоящими выборами. Ситуация для Порошенко невыигрышная. Вполне возможно, что он использует эту провокацию и последующий ввод чрезвычайного положения для отмены или переноса выборов. Я не могу этого исключать. Некоторые утечки из Киева говорят о том же самом", — сказал Слуцкий журналистам.

Он также заявил, что РФ не поддастся на провокации.

"Уже многие эксперты в области международного морского права высказались в пользу здравого смысла. Конечно, украинские суда должны покинуть нашу акваторию и никогда более не предпринимать подобных провокаций. Могу сказать точно, что спровоцировать нас с очередной раз не удастся", — сказал парламентарий.

"Подобная провокация является определённой "лакмусовой бумажкой" — не пойдём ли мы на военный конфликт. Мы не будем поддаваться на эти провокации. Уверен, что ситуацию удастся урегулировать", — подчеркнул Слуцкий.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Вице-спикер ГД Ирина Яровая также заявила, что "военное положение запрошено Порошенко как плановый и давно желаемый режим управления, наиболее комфортный и безответственный для нынешней украинской политики".

"Заход украинских военных кораблей в Керченский пролив — демонстративное, спланированное правонарушение, с явным и заведомым намерением и желанием на их задержание, как предусмотренную и вынужденную в таких случаях меру по пресечению правонарушения. Из этого следует вывод: все действия украинской стороны запланированы и могли быть реализованы только по указанию высшего руководства страны, следовательно, и введение военного положения — это часть политического плана", — цитирует Яровую ее пресс-служба.