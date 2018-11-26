Нарушители госграницы преследуются по закону, заявил Песков

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Нарушители госграницы преследуются по закону, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли моряки кораблей ВМС Украины, нарушившие границу, военнопленными для России.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Нарушители границы, они преследуются по закону, в строгом соответствии с законодательством", — сказал Песков.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>