Порошенко и Дуда призвали усилить санкции против России

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, они призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию после инцидента в Черном море, вынести этот вопрос на заседание Европейского совета.
"Президент Порошенко проводит переговоры с президентом Польши", — сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Facebook.
Пресс-служба президента сообщила, что президент Украины проинформировал польского коллегу об инциденте в Черном море и действиях Киева "в ответ, включая введение режима военного положения". Порошенко и Дуда призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию, вынести этот вопрос на заседание Европейского совета.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
РФ также не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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