Порошенко и Дуда призвали усилить санкции против России

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, они призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию после инцидента в Черном море, вынести этот вопрос на заседание Европейского совета.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

"Президент Порошенко проводит переговоры с президентом Польши", — сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Facebook.

Пресс-служба президента сообщила, что президент Украины проинформировал польского коллегу об инциденте в Черном море и действиях Киева "в ответ, включая введение режима военного положения". Порошенко и Дуда призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию, вынести этот вопрос на заседание Европейского совета.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

РФ также не раз повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма, жители которого в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, закрыт окончательно. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>