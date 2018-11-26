МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник.

"Вы знаете, российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательством, как международным правом, так и внутренним законодательством. Речь идет о вторжении в территориальные воды Российской Федерации иностранных военных кораблей", — сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов, можно ли назвать действия российских пограничников жесткими.

"Причем дело в том, что эти иностранные военные корабли вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на озвученное предложение воспользоваться лоцманскими услугами и так далее и тому подобное. Поэтому все действия принимались в строгом соответствии с законодательством", — добавил он.

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