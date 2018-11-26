МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник.
"Причем дело в том, что эти иностранные военные корабли вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на озвученное предложение воспользоваться лоцманскими услугами и так далее и тому подобное. Поэтому все действия принимались в строгом соответствии с законодательством", — добавил он.