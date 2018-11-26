Опубликованы фотографии задержанных украинских кораблей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Крымское погрануправление ФСБ РФ предоставило в распоряжение РИА Новости фото трех украинских военных кораблей, задержанных в Черном море за незаконное пересечение госграницы РФ.

© Фото : ФСБ РФ Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи © Фото : ФСБ РФ Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

На фото, которые есть в распоряжении агентства, видны три судна, которые пришвартованы друг с другом в Керченском порту. Видимых повреждений на кораблях нет.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



