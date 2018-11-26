В Харькове забросали файерами российское консульство

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. В Харькове около пятидесяти человек вышли на митинг возле здания российского Генерального консульства, передает агентство УНИАН.

Участники акции зажгли файеры, а затем бросили их в здание консульства, от этого загорелась елка во дворе дипучреждения. Также активисты сожгли флаг России.

Участники митинга требовали от властей разорвать дипломатические отношения с Москвой, договор о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом, национализировать весь российский бизнес на территории Украины и ввести визовый режим для россиян.

Это уже третий подобный инцидент менее чем за сутки: накануне файерами и дымовыми шашками забросали посольство России в Киеве, а во Львове возле консульства подожгли покрышки.

Акции проходят на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.

Нарушение границы украинскими кораблями



Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Все корабли задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.