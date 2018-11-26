В Раде заявили о вероятности коллапса экономики и срыва выборов на Украине

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко полагает, что военное положение может привести к срыву президентских выборов на Украине и коллапсу экономики.
По мнению Бойко, введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта. "А что будет завтра после введения военного положения? Это вернет пленных, разрядит ситуацию, наступит деэскалация? Нет, после введения военного положения в практическом плане ничего не изменится", — считает депутат.
Он добавил, что "если сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны".