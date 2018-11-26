В Раде заявили о вероятности коллапса экономики и срыва выборов на Украине

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко полагает, что военное положение может привести к срыву президентских выборов на Украине и коллапсу экономики.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

По мнению Бойко, введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта. "А что будет завтра после введения военного положения? Это вернет пленных, разрядит ситуацию, наступит деэскалация? Нет, после введения военного положения в практическом плане ничего не изменится", — считает депутат.

Он добавил, что "если сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны".

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