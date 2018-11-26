Ситуацию в Керченском проливе обсудят на встрече "нормандского формата"

БЕРЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Встреча нормандского формата на уровне политдиректоров будет использована для поиска решения по ситуации в Керченском проливе, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Сегодня в Берлине в рамках ранее согласованной встречи политических директоров нормандского формата проведут переговоры о ситуации на Украине и прогрессе в минском процессе. Конечно, этот форум будет использован сегодня и для обсуждения ситуации в выходные, для поиска общего решения", — сказал Бройль.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>