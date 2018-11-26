Путин следит за ситуацией с появления украинских судов в нейтральных водах

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в постоянном режиме докладывали о ситуации в Керченском проливе ещё с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенту было доложено с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма. С этого момента президенту было доложено, потом уже ситуация докладывалась ему в постоянном режиме", — сказал Песков журналистам.

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