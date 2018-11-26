В МИД не сомневаются, что провокацию ВМС одобрило руководство Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва не сомневается, что провокация украинских ВМС в Керченском проливе была устроена как минимум с "благоволения", а возможно и прямого приказа высшего руководства страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наверно, когда украинская сторона планировала эту провокацию, а то, что это было сделано с благоволения, а то и с прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений нет, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые они хотят извлечь из этой ситуации, прежде всего, в расчете на то, что США и Европа как всегда безоглядно будут вставать на сторону провокаторов", — заявил министр на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил о проекте резолюции Украины для генассамблеи ООН "о милитаризации Азовского моря" с критикой того, что Украина называет милитаризацией Азовского моря.

"Под эту пустышку, которую они распространили в ООН, подобрать хоть какие-то факты, наверно, им тоже было немаловажно. Так что здесь мне трудно сказать, какие идеи витали в их умах, когда они эту провокацию планировали и чего они хотели добиться в плане продвижения своей политики", — заявил Лавров, отметив, что эта политика идет по пути "радикал-национализма".

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