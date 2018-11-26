Захарова назвала ситуацию в Керченском проливе спланированной провокацией

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ситуация в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины является заранее спланированной и организованной провокацией с применением агрессивных действий.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Сейчас "эксперты" рассуждают о правовых аспектах вчерашней ситуации в Керченском проливе. Право — замечательная вещь. Его нужно применять и можно трактовать. Только всё это теряет смысл, когда мы имеем дело с заранее спланированной и организованной с применением агрессивных действий провокацией", — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, буквальное все, на чем сегодня построена политика президента Украины Петра Порошенко и его режима, — это безответственная, трусливая провокация, так как она "осуществляется не своими руками и не руками своих детей, а руками простых людей". Захарова добавила, что подобная провокация ведет к усугублению ситуации на Украине.

"Зачем? Для чего? Да как раз, чтобы вновь отвлечь внимание от раздирающих Украину внутренних проблем и указать на виновного во всех украинских бедах соседа", — отметила официальный представитель МИД РФ.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



