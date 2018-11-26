Москва призвала "западных спонсоров" Украины угомонить Киев

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал обострение отношений Москвы и Киева.

"Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", — сказал он на пресс-конференции.

Лавров также посоветовал Киеву "вести себя адекватнее", так как Западу "уже неудобно за украинское руководство".

Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>