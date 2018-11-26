Москва призвала "западных спонсоров" Украины угомонить Киев

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал обострение отношений Москвы и Киева.
"Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", — сказал он на пресс-конференции.
Лавров также посоветовал Киеву "вести себя адекватнее", так как Западу "уже неудобно за украинское руководство".
Накануне утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>