Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Доминиканской Республики Мигелем Варгасом в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Доминиканской Республики Мигелем Варгасом в Москве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможный ввод военного положения на Украине, заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

"Уже знаете, что запущен процесс объявления военного положения на Украине, уже господин Турчинов (секретарь СНБО) сказал, что да, выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, что скучно не будет наблюдать за тем, как эта украинская власть пытается в общем-то вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно", — сказал Лавров на пресс-конференции с доминиканским коллегой Мигелем Варгасом.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>