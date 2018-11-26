Погибшие при крушении вертолета в Стамбуле летчики отвели его от людей

АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Пилоты вертолета, потерпевшего крушение на стамбульской улице, сделали все, чтобы отвести машину от скопления людей, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в понедельник.

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что четверо военнослужащих погибли и один получил ранение при крушении военного вертолета на улице Фыртына в стамбульском районе Санджактепе. Вертолет зацепился винтом за крышу многоэтажного дома и рухнул.

"Вертолет совершал учебный полет, на его борту находились четыре офицера и сержант. В 10.02 (время совпадает с мск – ред.) по неизвестной пока причине наши военные были вынуждены совершить экстренную посадку. Как мы видим, наши герои приняли большие усилия для того, чтобы отвести вертолет от скопления людей на улице, и им это удалось", — сказал Акар, прибывший в Стамбул на место происшествия. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что пострадавший сержант сейчас находится на операционном столе, его состояние тяжелое.

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, выразил соболезнование родным турецких военных, погибших в катастрофе с вертолетом.