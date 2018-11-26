Число погибших при падении военного вертолета в Стамбуле выросло до четырех

АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Скончался получивший ранение при крушении военного вертолета в Стамбуле, и таким образом, число погибших в катастрофе возросло до четырех, сообщает телеканал NTV.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что трое военнослужащих погибли и один получил ранение при крушении военного вертолета на улице Фыртына в стамбульском районе Санджактепе.

По предварительным данным, взрыва на борту вертолета не было, наиболее вероятной причиной катастрофы является техническая неисправность.