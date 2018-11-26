РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Ситуация в Керченском проливе была создана искусственно и соответствует интересам президента Украины Петра Порошенко, который хочет перенести президентские выборы, сообщил РИА Новости директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа", эксперт-украинист Эдуард Попов.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Конфликт в Азовском море создан буквально с нуля, это искусственный конфликт. Украина намеренно пошла на обострение, чтобы сорвать выборы и перенести их на неопределенный срок", — сказал Попов. Он пояснил, что рейтинг Порошенко в настоящее время очень низок, и он пытается спровоцировать Россию на введение войск на территорию Украины.

По мнению эксперта, это дало бы Киеву повод ввести временный мораторий на проведение выборов и возможность представить Россию агрессором в диалоге с Западом. При этом на Западе прекрасно понимают реальную ситуацию, добавил собеседник агентства.

"В дальнейшем, если Верховная рада утвердит военное положение, Порошенко будет нагнетать ситуацию не только в Азове, но и в Донбассе… Сработает эффект карточного домика, по всей восточной границе Украины", — отметил он.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>