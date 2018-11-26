Действия ВМС Украины создавали угрозу для движения судов, заявил Лавров

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Действия ВМС Украины в Керченском проливе были очень опасными и создавали угрозу для движения судов, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нарушение произошло достаточно опасными методами — маневрирование в узком проливе. Конечно, это могло создавать и создавало угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории", — сказал Лавров.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>