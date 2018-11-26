В МИД Австрии призвали Россию и Украину воздержаться от применения силы

ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя обострение российско-украинских отношений из-за инцидента в Черном море, призвала Москву и Киев воздержаться от применения военной силы.
"Серьезно обеспокоены военной эскалацией между Россией и Украиной в Керченском проливе. Обе стороны должны воздержаться от применения военной силы. ЕС по инициативе Австрии обсудит надлежащие шаги", — говорится в сообщении Кнайсль в Twitter.
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.