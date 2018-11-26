Инцидент в Керченском проливе обсудят в Совбезе ООН по инициативе России

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины в порту Керчи. 26 ноября 2018

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины в порту Керчи. 26 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Совбез ООН по инициативе России в понедельник рассмотрит инцидент с тремя украинскими военными кораблями около Керченского пролива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос сегодня будет рассматриваться в Собвезе по инициативе России", — сказал Песков журналистам.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>